“بعد تقديم أكثر من 30 بلاغًا” أنباء عن القبض على سوزي الأردنية في محل إقامتها منذ قليل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مفاجأة من العيار الثقيل هي ما كشفت عنها بعض المصادر الصحفية بخصوص عملية القبض على البلوجرز “سوزي الأردنية”؛ وذلك على جرار تقديم مجموعة من المحاميين عدة بلاغات في حقها هي وأفراد آخرين من البلوجرز.

إذ تبين أن الأجهزة الأمنية قد وجّهت قوة من أجل القبض على سوزي من محل إقامتها الواقع في القاهرة الجديدة، وفيما يخص طبيعة البلاغات المقدمة هي ما تضمنت نشر محتوى مخالف التقاليد العامة والقيم، الإساءة إلى الذوق العام، التحريض على سلوكيات غير لائقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة ارتباط سوزي الأردنية بجريمة تجارة الأعضاء

لا بد من الإشارة إلى أن اسم سوزي الأردنية قد تم ربطه بجريمة التجارة بأعضاء البشر التي تصدرت الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد خروج امرأة تُدعى مروة باتهامات خطيرة إلى عدد من الفنانين وعلى رأسهم وفاء عامر بالإضافة إلى البلوجرز بأنهم مشتركون في تلك الجريمة التي أودت بحياة عدد من المشاهير ومنهم شيكا، إلا أنه لم يتم الكشف عن حقيقة الأمر بناءً على التحقيقات الرسمية.