“بعد صرف دفعة أغسطس” تنويه عاجل للمرفوضة أهليتهم في الضمان الاجتماعي المطور من الموارد البشرية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من صرف رواتب المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور لدفعة أغسطس؛ وذلك في يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025 لتزامن اليوم الأول من الشهر الجديد مع الجمعة وهو إجازة رسمية.

إلا أنه في هذا الصدد تم توجيه تنويه عاجل جدًا إلى الأفراد المرفوضة أهليتهم لتلك الدفعة وهو ما يخص طلبات الاعتراض على الأهلية؛ حيث تم التأكيد على أن تلك الطلبات لكي تكون قابلة للدراسة لا بد أن يتم تقديمها قبل مرور 3 أشهر على نزول الأهلية، وإلا سيكون صاحب طلب الدعم مضطرًا إلى التقديم إلى التسجيل مرة جديدة.

طريقة الاعتراض على أهلية الضمان المطور

في هذا الصدد تمت الإشارة إلى الخطوات التفصيلية التي بها يتم تقديم طلب اعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي المطور، وهي ما تأتي على النحو التالي: