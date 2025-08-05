الاستعلام عن أسماء المستفيدين من سكنات عدل المرحلة الثانية 2025 في الجزائر الآن

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الوكالة الوطنية في الجزائر عن تطوير السكن حيث تم إطلاق المرحلة الثانية من سكنات عدل، وهذه المرحلة قد شهدت عدد من التسجيلات من قبل المواطنين محدودي الدخل، وقد أعلنت الوكالة عن خدمة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من سكنات عدل المرحلة الثانية 2025 من خلال الإنترنت حتى يتمكن الجميع من التعرف على النتيجة، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل.

الاستعلام عن أسماء المستفيدين من سكنات عدل المرحلة الثانية 2025

حتى يتم الاستعلام عن أسماء المستفيدين من سكنات عدل المرحلة الثانية 2025 يوجد مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي يجب أن يتم اتباعها، ونحن سوف نوضح لكم هذه الخطوات من خلال السطور التالية:

زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية في الجزائر “من هنا“. حدد قسم التحقق عن حالة التسجيل في سكنات عدل المرحلة الثانية. يطلب تعبئة مجموعة من البيانات ( رقم التسجيل – رقم التعريف الوطني). حدد الولاية التي تم فيها التسجيل. يجب مراجعة البيانات المطلوبة. انقر على عرض النتيجة. سوف تظهر النتيجة ( قبول – رفض – قيد المعالجة).

شاهد أيضًا: أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 الجزائر 2025

شروط الاستفادة من سكنات عدل المرحلة الثانية 2025

يوجد مجموعة من الشروط التي أعلنت عنها الوكالة الوطنية في الجزائر حتى يتم الاستفادة من سكنات عدل المرحلة الثانية 2025 ونحن سوف نتعرف على هذه الشروط من خلال السطور التالية:

يجب أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية الجزائرية.

عمر المتقدم يتراوح ما بين 19 إلى 40 عامًا.

يشترط أن لا يملك المتقدم سكن أو قطعة من الأرض الصالحة لبناء سكن.

يجب عدم الاستفادة من الدعم سابقًا.

الدخل الشهري للأسرة يجب أن يتراوح ما بين 24 ألف إلى 118 ألف دينار.

إجراءات من بعد إعلان أسماء المقبولين

في حالة أن تم الاستعلام عن أسماء المستفيدين من سكنات عدل المرحلة الثانية 2025 وتم القبول بدأ كثير من المواطنين في طرح التساؤلات عن الإجراءات التي تلي هذه المرحلة، بعد الاستعلام يبدأ المتقدم في التوجه إلى مكتب الجهوي للوكالة لاستكمال الملف الشخصي ويتم سداد الدفعة الأولى من قيمة السكن وفقًا للجدول الزمني الذي اعتمدته الوكالة.

أهمية متابعة المنصة الرسمية الوكالة الوطنية في الجزائر

تم الإعلان من قبل الوكالة الوطنية في الجزائر أن على جميع المتقدمين على سكنات عدل متابعة التحديثات الخاصة بمراحل الدفع من خلال الموقع الرسمي للوكالة فقط حيث يوجد مجموعة من المواقع الغير موثوق بها التي تعمل على نشر عدد من الأخبار الغير صحيحة، وعلينا أن نوضح أن المرحلة الثانية من برنامج عدل سكن تعتبر من الفرص المميزة التي يجب أن يستغلها الأسر داخل الجزائر.

الاستعلام عن أسماء المستفيدين من سكنات عدل المرحلة الثانية 2025 من الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الوكالة الوطنية في الجزائر حتى يتم توفير الوقت والجهد على جميع المتقدمين في الحصول على النتيجة الخاصة به.