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الامارات | الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف مركبات في ولاية "بلاتو" بنيجيريا

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف مركبات في ولاية "بلاتو" بنيجيريا 1/2
  • الامارات | الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف مركبات في ولاية "بلاتو" بنيجيريا 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف عددًا من المركبات بالقرب من قرية مانغور في ولاية بلاتو، وسط نيجيريا، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وشدّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعبّر عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال التطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة نيجيريا وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم والجبان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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