«الموارد البشرية»: 3 خطوات لتجديد اشتراك التأمين ضد التعطل

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 3 خطوات لتجديد الاشتراك في نظام التامين ضد التعطل عن العمل، مؤكدة أهمية التجديد في المحافظة على الاستقرار المهني والأمان الوظيفي للمستفيدين من العاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة، من خلال تعويض المؤمن عليه خلال فترة التعطل عن العمل بمبلغ نقدي، وفقط ضوابط واشتراطات محددة.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم إدخال رقم الهوية الإماراتية، ورقم الهاتف مع تاريخ الميلاد، ليتلقى بعدها الشخص رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق على الهاتف المحمول المسجل في النظام، وبعد إدخال الرمز يتم توجيه الشخص إلى صفحة تحتوي على معلوماته.

وأشارت إلى أنه بعد التأكد من صحة المعلومات، سيرى الشخص أسفل الصفحة المبلغ الإجمالي المستحق للتجديد، ليضغط بعدها على المربع الموجود والخاص بالشروط والأحكام، الذي يجب عليه الاطلاع عليها، وسيتم توجيهه إلى رابط الدفع، موضحة أنه سيكون لدى الشخص خيار تحميل أو طباعة الوثيقة والإيصال.

وذكرت الوزارة، أنه يمكن استخدام ذات الخطوات للتجديد من خلال التطبيق الذكي ILOE، كما يمكن التواصل على الرقم 600599555 للمساعدة في تجديد الاشتراك، داعية المشتركين بالنظام «المؤمّن عليهم» إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية، وفقاً لدورية السداد المتفق عليها.

ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، الأولى لمن يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمّن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهماً سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.

أما الفئة الثانية، فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهماً سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.

ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمّن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمّن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.

ويعوض البرنامج التأميني المؤمّن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.

أثر إيجابي

يحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.

ويستثنى من الاشتراك في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمواطنون الذين استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد، أو المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.

وأكدت الوزارة الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.

أمان وظيفي

يعد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، منظومة أمان وظيفي نوعية ومبتكرة للعامل دون تحمل صاحب العمل أي أعباء أو تكاليف إضافية، ويعتبر من المبادرات الرائدة على مستوى العالم، من خلال إيجاد حلول مبتكرة لمشكلة تمويل تغطية الضمان الاجتماعي للعمال، الذي يعد أحد العوائق التي تتم مناقشتها على المستوى العالمي.

وجهة مفضلة

يعكس هذا النظام اهتمام الحكومة، بتطوير بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز مكانتها وجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات، نظراً لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية، ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة.