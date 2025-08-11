خيرية الشارقة تختتم مخيمها الطلابي بزيارة دار المسنين

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

اختتمت جمعية الشارقة الخيرية فعاليات «المخيم الطلابي الصيفي» بزيارة إنسانية مؤثرة إلى دار رعاية المسنين بمدينة الشارقة، شارك خلالها الأطفال المتطوعون في تقديم الورد وتنفيذ أنشطة ترفيهية هدفت إلى رسم البهجة على وجوه كبار السن، وتعزيز روح التفاعل الإنساني بين الأجيال، في مشهد عكس قيم التكافل والعطاء التي تسعى الجمعية لترسيخها في نفوس النشء.

وأكد محمد الملا، مدير إدارة التطوع وخدمة المجتمع، أن برنامج «المخيم الطلابي» هو أحد أبرز المبادرات الصيفية التي تنظمها الجمعية خلال الإجازة المدرسية، ويستهدف بشكل خاص أبناء الأسر المتعففة، مشيراً إلى أن النسخة الحالية من البرنامج شهدت مشاركة نحو 100 طفل، وامتدت فعالياته على مدى أسابيع متتالية.

وتضمنت أنشطة المخيم باقة متنوعة من البرامج التوعوية والترفيهية والتعليمية، أبرزها الزيارات الميدانية إلى مرافق عامة، وتنظيم ورش إبداعية، بالإضافة إلى تنفيذ جولات استكشافية في عدد من المواقع البيئية والمعرفية في الإمارة.

كما نظمت الجمعية، ضمن فعاليات المخيم، رحلة علمية إلى مربى الشارقة للأحياء المائية، حيث تعرّف الأطفال على أنواع الأحياء البحرية النادرة، في أجواء تفاعلية امتزج فيها التعلم بالمتعة.

الفرقة الماطرة

شهدت الفعاليات أيضاً تقديم عروض مشوقة من الفرقة الماطرة، التي أضفت أجواءً من المرح والسرور على المشاركين، وساهمت في تنمية الحس الجماعي والتعاون بين الأطفال.

ترسيخ العطاء

اختتم الملا تصريحه بالتأكيد على أن الجمعية تحرص على أن تكون أنشطتها التطوعية موجّهة لترسيخ مفاهيم العطاء الإنساني لدى الأجيال الجديدة، وتوفير مساحات للأطفال لاكتشاف مواهبهم وصقل قدراتهم.