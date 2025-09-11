"الإمارات للدواء" يعتمد خارطة الطريق المستقبلية

11 سبتمبر 2025 12:16

استعرض مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء أبرز الإنجازات خلال العام الجاري، والتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية المؤسسة للفترة 2024-2026، إلى جانب تحديد الأولويات الاستراتيجية وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك في إطار التزام المؤسسة بتعزيز الابتكار والاستدامة في الصناعات الطبية والدوائية، وتطوير قدراتها التنظيمية والبحثية بما يواكب تطلعات الدولة في هذا القطاع الحيوي.

وترأس الاجتماع معالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، بحضور كل من الدكتورة مها تيسير بركات، نائبة رئيس المجلس، والدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي، المدير العام للمؤسسة، وأعضاء المجلس؛ الدكتور عيسى عبد الفتاح كاظم، وبدر سليم العلماء، والدكتور فرحان ملك، وأحمد الرميثي ممثل فئة الشباب.

وأشاد معالي سعيد مبارك الهاجري بالدور البارز لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، مثمناً رؤيته الاستراتيجية وجهوده في ترسيخ الأسس التنظيمية للمؤسسة، وتعزيز مكانتها كمحرك وطني للابتكار الدوائي. كما عبّر عن تقديره لأداء أعضاء مجلس الإدارة إلى جانب الأداء المتميز لفرق العمل التي جسدت روح الالتزام والاحترافية، بما يعكس تكامل الجهود المؤسسية نحو تحقيق الأهداف الوطنية في القطاع الصحي والدوائي.

وأعرب معاليه عن الاعتزاز بالإنجازات التي حققتها المؤسسة لترسيخ مكانة الدولة كمركزٍ موثوقٍ للابتكار في مجال الصناعات الدوائية والطبية وتوسيع قدرات التصنيع المحلي ودعم منظومات البحث والالتزام بأحدث المعايير العالمية. مؤكداً أن مؤسسة الإمارات للدواء تؤدي دوراً بارزاً في تحقيق رؤية الدولة لتعزيز الريادة والاستدامة في قطاع الصناعات الطبية والدوائية وجاهزيته المستقبلية، وستواصل المؤسسة العمل على تطوير حلول مبتكرة وشراكات استراتيجية فاعلة في مجال الابتكار والأبحاث الدوائية.

من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي أن المؤسسة تمضي قدماً في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتحقيق رؤيتها الطموحة. محققة تقدماً في تحديث بنيتها التنظيمية وتوسيع نطاق التعاون البحثي بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المجتمع ويدعم النمو الاقتصادي المستدام. ولفتت إلى استراتيجية المؤسسة ورؤيتها المستقبلية لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية، وتفعيل الحلول الرقمية في التنظيم الدوائي، إلى جانب اعتماد معايير تصنيع دوائية مستدامة تواكب المسؤولية البيئية وتسهم في تسريع الابتكار.

توجهات استراتيجية وتكامل تنظيمي

وناقش المجلس حزمة من الأولويات التطويرية التي تستهدف تعزيز جاهزية القطاع الدوائي في الدولة، كما استعرض الأهداف المرحلية لاستراتيجية المؤسسة. واستكمال نقل الخدمات من الوزارات والجهات المعنية، وتقديم مجموعة من الخدمات التنظيمية للمتعاملين خلال الفترة الماضية، في إطار بناء منظومة خدمات متكاملة تحت مظلة المؤسسة.

وناقش المجلس كذلك آليات تسريع الموافقات التسويقية للأدوية، عبر دراسة الملفات العلمية مباشرة دون انتظار اعتماد الدول المرجعية، بما يتيح توفير حلول علاجية مبتكرة بسرعة وكفاءة، ويعزز مكانة الدولة كمركز متميز في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بناء على رؤية المؤسسة لتطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للابتكار، تسهم في تسريع الوصول إلى العلاجات الحديثة وتلبية احتياجات المجتمع الصحية بكفاءة واستدامة. وأكد المجلس أهمية تبني التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، لتطوير عمليات التصنيع والتوزيع وتسريع وتيرة الابتكار، وتقديم حلول صحية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع.

إطلاق مركز الاتصال

ووافق المجلس على إطلاق مركز الاتصال 80033784 (800Edrug) الذي يؤدي دوراً محورياً كمنصة مركزية للتواصل بين المتعاملين والمؤسسة، لإتاحة تلقي الاستفسارات والملاحظات والاقتراحات مما يعزز عملية الحصول على المعلومات الموثوقة في أسرع وقت، وترسيخ الشفافية بين أفراد المجتمع والمؤسسة مما يرفع ثقة المتعاملين ويرتقي بجودة الخدمات من خلال دور المركز في توفير إحصائيات حول أكثر الاستفسارات شيوعاً، وهو ما يمكن المؤسسة من فهم احتياجات الجمهور وتوجيه جهودها التطويرية لتقديم خدمات استباقية تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.

أبرز إنجازات المؤسسة لعام 2025

في إطار التزامها بتعزيز الابتكار وتطوير المنظومة الدوائية الوطنية، سجلت مؤسسة الإمارات للدواء خلال عام 2025 سلسلة من الإنجازات النوعية التي تعكس ريادتها التنظيمية، وتكرّس مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الصحي. وقد تنوعت هذه الإنجازات بين اعتماد علاجات جينية متقدمة، واستضافة فعاليات دولية مرموقة، وتوسيع الشراكات الصناعية والبحثية، بما يواكب تطلعات الدولة نحو بناء قطاع صحي مستدام ومتكامل.

استضافة المنتدى العالمي للإنتاح المحلي WLPF

استضافت الإمارات فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى العالمي للإنتاج المحلي (WLPF) في أبوظبي، تحت شعار "تعزيز الإنتاج المحلي من أجل العدالة الصحية والأمن الصحي العالمي والتنمية المستدامة. بحضور لافت من رؤساء الدول والوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وقادة المنظمات الدولية، وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، لتبادل الأفكار وصياغة استراتيجيات مبتكرة.

ريادة عالمية في اعتماد علاجات مبتكرة

اعتمدت المؤسسة عقار "ريلزابروتينيب (Rilzabrutinib) أول علاج فموي مبتكر من نوعه عالمياً لعلاج مرض نقص الصفيحات المناعي (ITP)لتكون الإمارات أول دولة في العالم تعتمده. في إنجاز يعكس نجاح السياسات التنظيمية المرنة لتسهيل وصول المرضى إلى العلاجات المتقدمة. بفضل تسريع إجراءات الترخيص، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي للابتكار الدوائي.

واعتمدت المؤسسة عقار "كاسجيفي" Casgevy كعلاج جيني، لمرض فقر الدم المنجلي لدى المرضى الذين تتراوح ًأعمارهم بين 12 وما فوق، ويعكس التزام الدولة بتوفير الوصول إلى أحدث التطورات في مجال الطب الجيني. وفي إنجاز آخر تم اعتماد عقار "تولبروتينيب" كأول دواء فموي من نوعه عالمياً لعلاج التصلب المتعدد التقدمي الثانوي غير الانتكاسي. ما يؤكد جاهزية الدولة لتبني العلاجات المبتكرة.

مشاركة في اجتماعات دولية

وشاركت مؤسسة الإمارات للدواء، في الاجتماع الثالث لرؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم الدواء بمنظمة التعاون الإسلامي، في إطار تعزيز الابتكار وبناء إطار تنظيمي يدعم البحث والتطوير محلياً وعالمياً. بالإضافة لمشاركتها في أعمال المجلس الاستراتيجي لتوظيف التكنولوجيا الصحية، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي. كما وقّعت المؤسسة مع وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في قطاع الأدوية من خلال تشجيع الاستثمارات وتعزيز الشراكات الدولية لدعم النمو المستدام.