"تريندز" يعقد حوارات بحثية مع " تشاومي للتكنولوجيا" و"جامعة تسينجهوا"

ابوظبي - سيف اليزيد - عقد مركز "تريندز للبحوث والاستشارات" جلستين نقاشيتين مع "مركز تشاومي للتكنولوجيا" و"جامعة تسينجهوا"، بهدف تعميق الشراكة الاستراتيجية وبناء جسور التعاون الفكري والعلمي بين البلدين، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات "قمة مراكز الفكر الإماراتية - الصينية" التي نظمتها سفارة دولة الإمارات في بكين.

وتمحورت الجلسة النقاشية الأولى مع "مركز تشاومي للتكنولوجيا"، الذراع البحثي والتطويري لشركة "شاومي" العالمية، حول آفاق التعاون في مجالات الابتكار الرقمي والتحول التكنولوجي.

وناقش الجانبان سبل تبادل الخبرات والبحوث في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وكيفية توظيفها لخدمة أهداف التنمية المستدامة ودفع عجلة التطور الاقتصادي.

وأكد المشاركون أهمية الشراكة بين مراكز الفكر وشركات التكنولوجيا لمواجهة التحديات العالمية المعقدة.

وركزت الجلسة الثانية، والتي عقدت مع "جامعة تسينجهوا" المصنفة كأبرز الجامعات عالمياً، على أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي في قضايا الفكر والسياسة العالمية.

كما تم خلالها مناقشة سبل التعاون التدريبي مع معهد تريندز الدولي للتدريب للباحثين في جامعة تسينغهوا وسبل تبادل الدراسات والخبرات العلمية، وإمكانية تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة تخدم المصالح الإستراتيجية المشتركة للإمارات والصين، وتسهم في تقديم تحليلات معمقة للقضايا الإقليمية والدولية.