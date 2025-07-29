شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 29 يوليو: تمسك بإيقاعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج الثور يتميز بالهدوء والثبات، يحب التفاصيل الدقيقة ويقدر الجمال والطبيعة، كما أنه عنيد بطبعه، ويتمسك برأيه إلى آخر لحظة، لكنه مخلص وعملى إذا تعلق الأمر بالعمل أو العلاقات.

برج الثور فى حظك اليوم 29 يوليو

اليوم تشعر برغبة فى الانسحاب من الضوضاء المحيطة، تبحث عن إيقاعك الخاص، لا بأس بذلك، لكن لا ترفض محاولات التقرب منك، أحيانًا نحتاج للناس أكثر مما نظن.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور النجم جورج كلونى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد تتطلب بعض المشاريع تركيزًا استثنائيًا اليوم، لا تجعل الضغوط تشتتك، بل حاول تنظيم الوقت والانتباه إلى التفاصيل، قد تصلك مكافأة أو رسالة شكر على مجهود سابق لم تتوقعه.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

الشريك ينتظر منك كلمة تطمئنه، لا تجعل صمتك يُفسر على أنه تجاهل، وإذا كنت أعزب، قد تتواصل مع شخص يشاركك نفس الذوق والهدوء، العلاقة قد تبدأ بلحظة اهتمام صغيرة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

صحتك بحاجة للروتين، لا تهمل النوم الكافى أو وجباتك الأساسية، كما أن رياضة المشى قد تكون مفيدة لك اليوم لتصفية ذهنك من التوتر.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة تحمل لك فرصًا مالية واعدة، لكن لا تغامر فى الاستثمارات غير المدروسة، وحاول أن تتعلم مهارة جديدة تُضيف إلى استقرارك، شخص قديم يعود لحياتك بمفاجأة.