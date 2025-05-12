طوني فرنجية: اتحاد بلديات زغرتا أصبح وراءنا وصناديق الاقتراع قالت كلمتها ورفضت المنطق الذي جرّنا إليه ميشال معوّض

اشار النائب طوني فرنجية لـmtv الى ان "اتحاد بلديات زغرتا أصبح وراءنا وصناديق الاقتراع قالت كلمتها ورفضت المنطق الذي جرّنا إليه ميشال معوّض"٬ مشيرا الى ان "15 بلدية في زغرتا حُسمت لصالح تيار "المردة" ستصوّت لصالحنا في الاتحاد والآتي أعظم".

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