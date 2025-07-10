وزيرة السياحة زارت سوق البلاط والبارك البلدي: لضرورة إبراز الوجه الحضاري والثقافي لزحلة

زارت وزيرة السياحة ​لورا لحود​ الخازن رافقها سعادة النائب الياس اسطفان، رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل سليم غزالة وعدد من أعضاء المجلس البلدي، سوق البلاط التراثي الذي تم تأهيله مؤخرًا. بالإضافة إلى البارك البلدي، الذي سيُقام فيه عدد من النشاطات والمهرجانات الفنية خلال موسم الصيف.

وأشادت لحود، بالخطة السياحية المتكاملة التي تنتهجها البلدية، مؤكدةً على "أهمية التعاون بين الوزارة والسلطات المحلية لإبراز الوجه الحضاري والثقافي لزحلة كوجهة سياحية مميزة في لبنان".