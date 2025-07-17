اعلن وزير التنمية الادارية فادي مكي في تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء، الى ان الهيئتين الناظمتين للطيران المدني والقنب الهندي عيّنتا من أفضل الشخصيات والكفاءات. يذكر بان وزير الوزاعة نزار هاني اعلن عن تعيين داني فاضل رئيساً للهيئة الناظمة للقنب الهندي. كما تم تعيين الكابتن محمد عزيز رئيساً للهيئة الناظمة للطيران المدني.

كانت هذه تفاصيل خبر فادي مكي بعد جلسة مجلس الوزراء: الهيئتان الناظمتان للطيران المدني والقنب الهندي عيّنتا من أفضل الشخصيات والكفاءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.