اشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الى إنه يتناول الإفطار مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول كل أسبوع تقريبا وإن ​أسعار الفائدة​ ربما تشهد خفضا بين واحد واثنين بالمئة هذا العام.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخزانة الأميركي: ربما نشهد خفضا للفائدة هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.