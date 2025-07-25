أ ف ب: اللبناني جورج ابراهيم عبدالله خرج من السجن في فرنسا

أفاد مصدر مطلع لـ"وكالة فرانس برس" بأن |الناشط اللبناني المؤيد للقضية الفلسطينية جورج ابراهيم عبدالله خرج من السجن في فرنسا".

وأمضى عبدالله وهو من أقدم السجناء في فرنسا أكثر من 40 عاما في السجن لإدانته بتهمة التواطؤ على اغتيال دبلوماسيين إسرائيلي وأميركي في ثمانينات القرن الماضي.

وبحسب فرانس براس، شوهد موكب يضم مركبات عدة يغادر السجن الجمعة قرابة الساعة 03,40 بالتوقيت المحلي وبموجب قرار المحكمة بالإفراج عنه، سيرحل عبدالله إلى لبنان اليوم من مطار رواسي الباريسي.