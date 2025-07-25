أكد مكتب الإعلام في البطريركية المارونية، في بيان انه "تم التداول عبر بعض صفحات الإعلام والتواصل عن حال صحية دقيقة ألمّت ب​البطريرك مار بشارة بطرس الراعي​ ما استدعى نقله إلى المستشفى. إننا إذ نشكر غيرة الجميع واندفاعهم ومحبتهم ، نفيد أن وضع البطريرك مستقر والحال التي استدعت نقله إلى المستشفى، ما هي إلا تلبّك بسيط في الإمعاء بسبب تقلبات الطقس بين الساحل والجبل، والفحوص والعلاج ما هما إلا ضروريان لمتابعة الحال المذكورة، دون زيادة أو نقصان".

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الإعلام في البطريركية المارونية: البطريرك بخير والفحوص روتينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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