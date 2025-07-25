عكاظ: السلام الذي تريده إسرائيل هو أن تأخذ فيه كل شيء مقابل لا شيء

أشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن "إسرائيل لا تعترف بحقوق العرب التاريخية في أراضيهم، فهي تريد الجولان ومزارع شبعا والضفة الغربية وغزة، وهي تتمادى في الحصول على أراضٍ لا تملكها من خلال إقحام آلتها العسكرية في أراضي بعض الدول المجاورة مدعومة بمساندة بعض الدول الغربية، وهي تتبع ​سياسة​ فرض الأمر الواقع كاستراتيجية بعيدة المدى، وهي لا تريد الاعتراف بدولة فلسطينية ولا بأي حقوق للشعب الفلسطيني، فهي تريد تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، فإن قاوم تقوم بقتله بدم بارد، وخلال تلك الدموية لا تفرق بين رجل وامرأة أو شيخ وطفل أو عسكري ومدني".

واعتبرت أن "إسرائيل ترغب بشدة في استعادة الأراضي الفلسطينية التي تديرها السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو، فبخلاف تعدي المستوطنين المتطرفين على أبناء الضفة الغربية، الذين تقوم السلطات الإسرائيلية نفسها بتسليحهم ليتمكنوا من ترهيب الفلسطينيين والتعدي عليهم كلما سنحت لهم الظروف، تقوم ببناء الكثير من المستوطنات هناك وتقوم بنقل الكثير من الإسرائيليين إليها للعيش فيها، وبذلك تتمكن من تغيير الهوية الفلسطينية واستبدالها بالهوية الإسرائيلية بالتدريج حتى تنضم كامل الأراضي الفلسطينية لدولة إسرائيل".

ولفتت إلى أن "إسرائيل تدّعي أنها حريصة أشد الحرص على إجراء مفاوضات سلام جادة وبنّاءة مع العرب، ومن هنا اتضح لنا المفهوم الذي تقصده إسرائيل بالسلام، فهو هذا النوع من السلام الذي تريد أن تأخذ فيه كل شيء مقابل لا شيء تعطيه للفلسطينيين، فهي تنكر تماماً حق الفلسطينيين في أن يحصلوا على حقوقهم، فهي تنكر كافة حقوقهم وأهمها حقهم في أن تكون لهم دولة باسمهم معترف بها دولياً".