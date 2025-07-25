زلزال يضرب جنوب المحيط الهادئ بالقرب من ساموا

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر المنطقة بالقرب من دولة ساموا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ اليوم الجمعة، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار. وقالت الوكالة إن الزلزال وقع في وقت متأخر من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي على بعد 440 كيلومترا جنوب غرب العاصمة آبيا وعلى عمق 314 كيلومتراً.

ولم يصدر نظام التحذير من التسونامي الأميركي أي تحذير من موجات تسونامي.

وتقع ساموا على "حلقة النار"، وهي قوس من الصدوع الزلزالية حول المحيط الهادئ حيث الزلازل والبراكين شائعة.