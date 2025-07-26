"التعليم العالي": 104 آلاف طالب يسجلون لاختبارات القدرات 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم السبت، أن عدد الطلاب الذين سجلوا لأداء اختبارات القدرات للعام الجامعي 2025 – 2026، بلغ حتى الآن 104 آلاف طالب وطالبة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

وأوضح المكتب، في بيان، أن التسجيل لاختبارات القدرات مستمر حتى يوم الأربعاء 30 يوليو 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً، من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg

وتشمل الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات ما يلي:

كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)

كليات الفنون التطبيقية بجامعات: حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا، دمنهور

كلية التربية الموسيقية – جامعة حلوان

كلية التربية الفنية – جامعة حلوان

كلية التربية الفنية – جامعة المنيا

كليات التربية الرياضية

وأكد المكتب أن خطوات التسجيل تشمل تحديد الكلية المراد أداء الاختبار بها واختيار الموعد المناسب ومكان الاختبار من خلال الموقع الإلكتروني، مشددًا على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم التأخر عن التسجيل.

وفي إطار حرص وزارة التعليم العالي على تيسير الإجراءات أمام الطلاب وأولياء الأمور، وفّرت الوزارة أدلة إرشادية وفيديوهات توضيحية عبر موقعها الرسمي وصفحاتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي، لمساعدة الطلاب في تسجيل بياناتهم واختيار الكليات المؤهلة لاختبارات القدرات.

ودعا مكتب التنسيق الطلاب إلى الإسراع في التسجيل قبل غلق الموقع، مؤكدًا أن اجتياز اختبار القدرات يُعد شرطًا أساسيًا للالتحاق بتلك الكليات في تنسيق القبول الجامعي.

