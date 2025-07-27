ترامب: أسعى إلى وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن، بنوم بنه (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع زعيمي كمبوديا وتايلاند للضغط من أجل وقف إطلاق النار في ظل استمرار القتال على طول الحدود بين البلدين لليوم الثالث.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «انتهت المكالمة مع زعيم كمبوديا، لكن من المتوقع أن أتصل به مجدداً بشأن وقف إطلاق النار بناء على موقف تايلاند، أحاول تبسيط موقف معقد!»، وأضاف أن «المكالمة مع زعيم تايلاند ستجرى قريباً».

وأعلنت تايلاند انضمام قواتها البحرية إلى الجيش في صدّ الهجمات الكمبودية على جبهة جديدة في منطقة حدودية متنازع عليها، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا جرّاء تصاعد الصراع المسلح بين البلدين إلى ما لا يقل عن 30 شخصاً، بينما أجلت السلطات في كلا البلدين، عشرات الآلاف من المدنيين في مناطق القتال.

وفي وقت سابق، أفادت تايلاند باندلاع قتال في مقاطعات سورين وأوبون راتشاثاني وسريساكيت وترات، على طول الحدود مع كمبوديا.