انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة برئاسة الأب الياس سليمان

أعلنت أمانة السّرّ العامّة في ​جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة​، أنّ "الجمعيّة عقدت مجمعها العام الانتخابي من 20 إلى 27 تمّوز 2025 في بيت عنيا- حريصا، تحت عنوان: أيقونة مرسل الغد. ابتدأ المجمع برياضة روحيّة مدّة يومين كاملين، ألقى مواعظها الأب داني يونس اليسوعي حول الثّمن من خلال الصّلاة".

وأوضحت في بيان، أنّه "تبعتها الأعمال المجمعيّة لمدّة ثلاثة أيّام، قيّم فيها الآباء: سير الجمعيّة في تحقيق أهدافها الأساسيّة، وتسديد خدمتها الرّسوليّة الّتي تؤدّيها وفق ما ترسمه الكنيسة وتقتضيه تطوّرات الأزمنة" (ق. ١٥٨). وفي الختام، تم انتخاب الهيئة الإداريّة العليا المكوّنة من الرّئيس العام للجمعيّة والمشيرين العامّين الأربعة، وهم: الأب العام الياس سليمان رئيسًا عامًّا، الأب مالك أبو طانوس المشير العام الأوّل والنّائب العام، الأب مارون مبارك المشير العام الثّاني، الأب غسان مطر المشير العام الثّالث، والأب أندريه غاوي المشير العام الرّابع".

يتقبّل الرّئيس العام الجديد ومجلس الشّورى التهاني في دير مار يوحنا الحبيب- الرّئاسة العامّة- جونية يوم الأحد 27 تمّوز من السّاعة الثّالثة بعد الظّهر حتّى السّابعة مساءً، ويومَي الإثنين 28 والثّلثاء 29 تمّوز من السّاعة العاشرة صباحًا حتّى الواحدة ظهرًا، ومن السّاعة الثّالثة بعد الظّهر حتّى السّابعة مساء".