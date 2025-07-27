الأرصاد الجوية: الطقس غدًا قليل الغيوم ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "كتلًا هوائيّةً حارّةً نسبيًّا تسيطر على ​لبنان​، حيث تتخطّى ​درجات الحرارة​ معدّلاتها الموسميّة خاصّةً في الدّاخل وعلى الجبال، مع بقاء نسبة الرّطوبة مرتفعة على السّاحل ممّا يزيد الشّعور بالحر، ويستمر تأثير الكتل حتّى يوم الإثنين حيث تنحسر تدريجيًّا؛ وتعود الأجواء إلى معتدلة يوم الثّلثاء المقبل"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر تمّوز يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 20 و31 درجة في طرابلس، وبين 18 و34 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الأحد قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة الّتي تكون أعلى من معدّلاتها الموسميّة على الجبال وفي الدّاخل، بسبب تأثير الكتل الهوائيّة الحارّة، بينما تكون ضمن معدّلاتها الموسميّة على السّاحل، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة تؤدّي إلى زيادة الشّعور بالحر. ويتشكّل الضّباب على المرتفعات المتوسّطة، ما يؤدّي إلى سوء في الرّؤية أحيانًا، مع رياح ناشطة أحيانًا".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين قليل الغيوم، مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الجبليّة والدّاخليّة، حيث تبقى فوق معدّلاتها الموسميّة، وتنشط الرّياح أحيانًا خاصّةً بشمال البلاد، ويتكوّن الضّباب على المرتفعات المتوسّطة".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الثّلثاء قليل الغيوم إجمالًا، مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الجبليّة والدّاخليّة حيث تقارب معدّلاتها الموسميّة، وتنشط الرّياح أحيانًا، ويتكوّن الضّباب على المرتفعات المتوسّطة".

كما أفادت بأنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 10 و35 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل ويسوء على المرتفعات المتوسّطة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 65 و85%، حال البحر مائج أحيانًا؛ وحرارة سطح المياه 29 درجة مئويّة".