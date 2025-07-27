اشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى انه لا يعتقد أن هناك مجاعة في غزة، والأمر ربما يتعلق بسوء تغذية فحماس تسرق المساعدات، وقد تحدثت مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة وأمور أخرى، وذلك في كلمة له في بداية اللقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تورنبري باسكتلندا في محاولة للتوصل إلى اتفاق ثنائي بشأن الرسوم الجمركية.
دونالد ترامب: لا أعتقد أن هناك مجاعة في غزة والأمر ربما يتعلق بسوء تغذية فحماس تسرق المساعدات...
وتأتي هذه المحادثات في منتجع الغولف الفاخر المملوك لعائلة ترامب على الساحل الغربي لاسكتلندا، قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي في الأول من آب لفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على السلع الأوروبية الواردة إلى الولايات المتحدة.
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