وزير أميركي: ترامب سيحسم أمر الاتفاقيات التجارية هذا الأسبوع

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قراراته بشأن الاتفاقيات التجارية هذا الأسبوع، حتى مع استمرار مفاوضات منفصلة مع الصين والاتحاد الأوروبي، وذلك قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الأول من أغسطس المقبل.

وقال لوتنيك، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي": "سننجز الأمور بحلول يوم الجمعة".

ولا يزال مسؤولون أميركيون ونظراؤهم في الاتحاد الأوروبي يناقشون الرسوم على الصلب والألومنيوم، بالإضافة إلى لوائح الخدمات الرقمية، بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاقية إطارية الأحد الماضي.