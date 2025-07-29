هجمات روسية على منطقتين تقتل 20 شخصا في أوكرانيا

قُتل 20 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 40 بجروح جراء ضربات روسية استهدفت، ليل أمس الاثنين، منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وفق ما أوردت السلطات المحلية.

وفي زابوريجيا، أفاد مسؤول مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، بسقوط 16 قتيلا و35 جريحا جراء سلسلة من عمليات القصف طالت معتقلا، منددا بـ«جريمة حرب جديدة يرتكبها الروس».

كما أدت 3 هجمات على منطقة دنيبروبتروفسك إلى سقوط ما لا يقل عن 4 قتلى و8 جرحى، بحسب ما ذكر رئيس الإدارة المحلية، سيرغي ليساك، على «تليغرام». وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن هذه الهجمات، بواسطة مسيرات متفجرة وقنابل مسيرة، استهدفت بلدات ميجييفسكا ودوبوفيكيفسكا وسلوفيانسكا.

هجوم بالمسيرات

في روسيا، قُتل شخص ليل الاثنين في منطقة روستوف الجنوبية إثر هجوم أوكراني بمسيرات، على ما أعلن حاكم المنطقة، يوري سليوسار، الذي كتب على «تليغرام» أن الهجوم استهدف مناطق سالسك وكامنسك شاختينسكي وفولغودونسك وبوكوفسكي وتاراسوفسكي. وفي سالسك، «تضررت سيارة في شارع أوترافسكي، وقتل السائق داخلها»، بحسب الحاكم.

كما أفادت السكك الحديد الروسية بأن حطام مسيرات سقط على محطة سالسك، ملحقا أضرارا بقطار ركاب وقطار بضائع، دون التسبب في إصابات.

ميدفيديف يحذر ترمب

شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، على أن على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يهدد موسكو ويعلن تقليص الإطار الزمني لتسوية الأزمة الأوكرانية، ألا ينسى أن أي إنذار نهائي يعد خطوة نحو حرب مع الولايات المتحدة.

وكتب ميدفيديف بالإنجليزية على صفحته في منصة «إكس»: «ترمب يلعب مع روسيا بالإنذارات: أحيانا 50 يوما، وأحيانا 10 أيام. لكن عليه ألا ينسى أمرين: أولا، روسيا ليست إسرائيل، ولا حتى إيران. ثانيا، كل إنذار جديد من ترمب هو تهديد وخطوة نحو حرب. حرب ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل مع بلاده».

12 يوما

جاء ذلك بعد أن حدد ترمب، في وقت سابق، مهلة جديدة مدتها 10 أو 12 يوماً لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عواقب. وهدد بفرض عقوبات على موسكو وعلى مشتري صادراتها ما لم يجرِ إحراز تقدم.

كما قال، في حديثه بإسكتلندا، حيث يعقد اجتماعات مع قادة أوروبيين، إنه يشعر بخيبة أمل من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه سيقلص مهلة الـ50 يوما التي حددها بشأن هذه القضية في وقت سابق من هذا الشهر.

ترمب لا يريد محادثات مع بوتين

لفت ترمب إلى عدم رغبته في إجراء المزيد من المحادثات مع بوتين. وأردف أن الرسوم الجمركية ستستخدم كعقوبات على موسكو إذا لم تلبِّ مطالبه.

كما مضى قائلا: «لا داعي للانتظار. إذا كنتم تعلمون كيف سيكون الرد، فلماذا الانتظار؟ وسيكون ذلك من خلال عقوبات، وربما برسوم جمركية، ورسوم جمركية ثانوية. لا أريد أن أفعل ذلك بروسيا. أنا أحب الشعب الروسي».

