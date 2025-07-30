هيئة روسية للمسح الجيولوجي: زلزال كامتشاتكا هو الأعنف في المنطقة منذ 1952

أعلنت هيئة روسية للمسح الجيولوجي أنّ الزلزال الذي وقع في المحيط الهادئ قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية وبلغت قوته 8,7 درجات هو الأعنف في هذه المنطقة منذ عام 1952، محذّرة من خطر حدوث هزّات ارتدادية عنيفة للغاية.

وقالت هيئة رصد الزلازل في كامتشاتكا في منشور على تطبيق تلغرام إنّ "أقوى زلزال منذ عام 1952 وقع لتوّه في منطقة كامتشاتكا الزلزالية نظرا لحجم الحدث، يُتوقّع حدوث هزات ارتدادية عنيفة يمكن أن تصل قوتها إلى 7.5 درجات".