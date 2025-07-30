طرابلسي: تعديل القانون 515 ضروري لحماية التعليم وكرامة الأهل

أشار النائب إدكار طرابلسي، في تصريح له الى أن "الاقساط المدرسية متفلّتة بلا سقوف. ممنوع السؤال. ممنوع الاعتراض. من يجرؤ، يُشتكى عليه. المجالس التحكيميّة الموعودة فيها "الخصم والحكم".
وسأل :"الى من يلتجىء المواطن؟ تعديل القانون 515 ضروري. وصل الآن الى منتصف الطريق. على كلٍّ، المسألة ليست بالقانون بل بتطبيقه.
وزارة التربية مطلوب منك السهر على تنفيذ القانون الحالي وحماية التعليم وكرامة الأهل".
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