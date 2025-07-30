الأونروا: أزمة المياه في غزة تتفاقم والأطفال ينتظرون في طوابير تحت الشمس

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من استمرار التحديات اليومية التي يواجهها سكان قطاع غزة في الحصول على مياه نظيفة، مؤكدة أن الأزمة الإنسانية في القطاع تتفاقم بشكل متواصل.
وأشارت الوكالة إلى أن الأطفال في غزة يُجبرون على الوقوف في طوابير طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة من أجل الحصول على المياه، في ظل غياب حلول فورية تلوح في الأفق.
وأكدت الأونروا أن الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءا، بينما يواصل العالم مراقبة هذه الأزمة بصمت.
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