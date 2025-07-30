3 قتلى وأكثر من 20 مصابا بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمالي رفح

سقط 3 قتلى وأكثر من 20 مصابا بنيران قوات الجيش الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح في قطاع ​غزة​، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة" عن الإسعاف والطوارئ في القطاع.

وفي اليوم الـ663 من الحرب الإسرائيلية على غزة، واصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع الفلسطيني المحاصر، وذلك تزامنا مع اشتداد المجاعة التي تحصد أرواح المزيد من المواطنين.

فقد قصفت مدفعية جيش الاسرائيلي -في ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء- مخيم النصيرات (وسط غزة) بالتزامن مع إطلاق نار مكثف استهدف مناطق شرقي مدينة غزة، كما فجرت قوات الجيش الإسرائيلي روبوتا مفخخا في جباليا.

وكانت وزارة الصحة في القطاع أعلنت أمس الثلاثاء ارتفاع عدد قتلى الحرب إلى أكثر من 60 ألف قتيل. وأشارت إلى أن نسبة الأطفال والنساء بين القتلى بلغت أكثر من 47%.