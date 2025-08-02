وزارة التجارة التركية: تركيا تميزت بشكل إيجابي بكونها ضمن فئة التعريفات الجمركية المنخفضة

أعلنت وزارة التجارة التركية، إن المصدرين الأتراك لا يزالون يحافظون على قدراتهم التنافسية في الأسواق العالمية عقب التعريفات الجمركية الأمريكية الأخيرة.

وأضافت وزارة التجارة، في بيان، أن ​تركيا​ تميزت بشكل إيجابي بكونها ضمن فئة التعريفات الجمركية المنخفضة التي أعلنتها الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى تركيا كشريك تجاري متوازن وإيجابي.

وذكرت أن التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دخلت حيز التنفيذ في أنحاء العالم (اعتبارا من امس الجمعة)، وتتراوح الزيادات الضريبية بين 15 بالمئة و50 بالمئة.

وأكدت أن الدول التي لا تربطها اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة ستواجه رسوما جمركية أعلى على المنتجات التي تصدرها إليها.