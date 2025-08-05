مكتب وزير العمل: السوداني وافق على حزمة دعم للبنان بعد لقائه حيدر في بغداد

أعلن مكتب وزير العمل محمد حيدر، أن "حيدر التقى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في بغداد، حيث نقل إليه رسالة من رئيس الحكومة نواف سلام، وأعرب فيها عن تقدير لبنان الكبير لمواقف العراق الثابتة والداعمة، لا سيما في ظل الأزمات التي يمر بها البلد".

وبحيب المكتب، تناول اللقاء مجموعة من الملفات الحيوية التي تهم الجانبين، وفي طليعتها ملف ​إعادة إعمار لبنان​ والدور المنتظر للعراق في هذا المجال، إلى جانب دعم لبنان بمادة القمح الذي سبق أن التزمت به الحكومة العراقية.

كما تم التباحث في فتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة بين البلدين، ومتابعة ملف أنبوب النفط من العراق إلى سوريا ومنه إلى لبنان، إضافة إلى أوضاع اللبنانيين المقيمين في العراق، وضرورة معالجة بعض التحديات التي يواجهونها، فضلاً عن تفعيل عمل مجلس الأعمال اللبناني–العراقي كإطار تنسيقي يساهم في تعزيز ​التعاون الاقتصادي​ والتجاري.

وأعرب السوداني، عن "تجاوب فوري مع جميع الطروحات، وأعطى تعليماته المباشرة لفريقه الوزاري والمعنيين بمتابعة هذه الملفات، للشروع الفوري في تنفيذ ما تم التفاهم عليه خلال اللقاء".

وسيعقد حيدر مؤتمرًا صحافيًا فور عودته إلى بيروت، يعلن خلاله تفاصيل ما تم التفاهم عليه مع الجانب العراقي، والخطوات التنفيذية التي تم البدء بها.