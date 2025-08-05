برنامج الأغذية العالمي: المساعدات الجوية لغزة محفوفة بالمخاطر ولا تغني عن فتح المعابر البرية

وصف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة المساعدات الجوية لقطاع غزة بأنها "مكلفة ومحفوفة بالمخاطر ولا تغني عن فتح المعابر البرية".

واشار الممثل الإقليمي للبرنامج في ألمانيا والنمسا وليشتنشتاين، مارتن فريك، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين الى أن "الإسقاط الجوي أشبه في هذا الوضع بضمادات على جروح مفتوحة، مكلف ومحفوف بالمخاطر ويصعب السيطرة عليه".

واوضح ان "في المناطق الإنسانية المكتظة، يصعب توزيع إمدادات الإغاثة الجوية بشكل منظم، فخطر الإصابة مرتفع، وتكاليف النقل أعلى بـ 34 مرة من تكاليف النقل البري".

واضاف فريك "لقد بلغت الأزمة الإنسانية في غزة بعدا جديدا من الهول، نشهد أسوأ أزمة جوع منذ بداية الحرب، واحد من بين كل ثلاثة أشخاص لم يأكل شيئا منذ أيام، ونصف مليون شخص على وشك الموت جوعا والأطفال يموتون بالفعل من سوء التغذية".