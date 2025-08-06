الشرطة الأميركية: مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة نقل طبية في ولاية أريزونا

قُتِل أربعة أشخاص إثر ​تحطم طائرة​ إسعاف على أراضي أمة نافاجو في ولاية أريزونا في جنوب غرب الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت الشرطة الاميركية.

وأكدت الشرطة أن "الطائرة الصغيرة كانت في طريقها لنقل مريض من مستشفى قريب، عندما وقع الحادث".