قُتِل أربعة أشخاص إثر تحطم طائرة إسعاف على أراضي أمة نافاجو في ولاية أريزونا في جنوب غرب الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت الشرطة الاميركية.
وأكدت الشرطة أن "الطائرة الصغيرة كانت في طريقها لنقل مريض من مستشفى قريب، عندما وقع الحادث".
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الأميركية: مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة نقل طبية في ولاية أريزونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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