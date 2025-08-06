تنفيذ حكم الإعدام في إيران في حق مدانٍ بالتجسس لحساب إسرائيل

نفذت السلطات الايرانية حكم الإعدام في حق شخص مدانٍ بالتجسس لحساب إسرائيل وتزويدها بمعلومات عن عالم نووي اغتالته اسرائيل في الحرب التي وقعت في حزيران الماضي، بحسب ما أفادت السلطة القضائية الايرانية.
وأورد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية أن "روزبه وادي... أُعدم عقب إتمام الاجراءات القضائية وتأكيد العقوبة الصادرة بحقه من قبل المحكمة العليا"، مشيرا الى أنه مدان بتسريب معلومات "بشأن عالم نووي تم اغتياله خلال العدوان الصهيوني الأخير"، في إشارة الى حرب الاثني عشر يوما بين إيران وإسرائيل.
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