وزير العدل: السلاح جرّ البلاد لحروب ولا يمكن لحزب الله أن يبقى عائقًا أمام بناء الدولة

أكد وزير العدل عادل نصار أهمية ​حصر السلاح​ بيد الدولة اللبنانية، مشيرًا إلى أن "السلاح جر البلاد لحروب عديدة".

ورأى نصار في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن "موضوع حصر السلاح في يد الدولة لا يرتبط بالخارج فقط، لكنه يرتبط ببناء الدولة اللبنانية التي تحتاج حصرية القوة لتكون مكتملة الأوصاف".

وأوضح أن "السلاح لم يحم لبنان منذ العام 2000 جر البلاد لحروب ولم يحقق توازن الرعب وترتبت عليه نتائج تدميرية على لبنان".

وشدد على أنه "يجب على حزب الله أن يفهم أن السلاح يتنافى مع مبدأ بناء الدولة، ولا يمكن لحزب الله أن يبقى عائقًا امام بناء الدولة، ولا يجب على أي طرف أن يكون حاجزًا أمام ذلك".