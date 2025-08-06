أكد وزير العدل عادل نصار أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشيرًا إلى أن "السلاح جر البلاد لحروب عديدة".
ورأى نصار في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن "موضوع حصر السلاح في يد الدولة لا يرتبط بالخارج فقط، لكنه يرتبط ببناء الدولة اللبنانية التي تحتاج حصرية القوة لتكون مكتملة الأوصاف".
وأوضح أن "السلاح لم يحم لبنان منذ العام 2000 جر البلاد لحروب ولم يحقق توازن الرعب وترتبت عليه نتائج تدميرية على لبنان".
وشدد على أنه "يجب على حزب الله أن يفهم أن السلاح يتنافى مع مبدأ بناء الدولة، ولا يمكن لحزب الله أن يبقى عائقًا امام بناء الدولة، ولا يجب على أي طرف أن يكون حاجزًا أمام ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل: السلاح جرّ البلاد لحروب ولا يمكن لحزب الله أن يبقى عائقًا أمام بناء الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.