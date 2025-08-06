عمار: قيادة الحزب تقيّم ما جرى أمس وعلى ضوئها تتخذ القرار المستقبليّ

اشار النائب علي عمار بعد لقاء وفد من الحزب النائب فيصل كرامي الى اننا "تناولنا بعض الملفات الداخلية وأكدنا على ضرورة تحصين ​السلم الأهلي​ والوحدة الوطنية"، لافتا الى ان "قيادة الحزب تقيّم ما جرى أمس وعلى ضوئها تتخذ القرار المستقبليّ والحزب هو الفريق الأكثر حرصًا على السلم الأهليّ".

ولفت الى ان "لو فتشتم عن الفريق الاحرص على السلم الاهلي فستجدون ان حزب الله وهؤلاء الفرقاء هم الاحرص عليه"، مضيفا ان "ورقة توم براك هي ورقة اسرائيلية، واذا ما اخذ بهذه الورقة نكون نلبي طلبا اسرائيليا ونقدم خدمة للعدو الاسرائيلي والمطلوب ان يعي الجميع خطورة ما يستهدفه العدو الاسرائيلي".

واكد عمار ان "المطلوب من اللبنانيين الانتباه إلى ما تستهدفه إسرائيل عبر الورقة الأميركية، وعلى الرغم من التزام لبنان والمقاومة تبقى إسرائيل غير الملتزمة".

وشدد على ان "الجيش والحزب أكثر المؤسسات تفهمًا وتفاهمًا مع بعضهم البعض لما فيه مصلحة وحماية وسيادة لبنان".