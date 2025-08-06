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بعد زلزال مدمر.. هزة أرضية جديدة بقوة 5.7 تضرب كامتشاتكا الروسية

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واس- موسكو 0 تبليغ

بعد زلزال مدمر.. هزة أرضية جديدة بقوة 5.7 تضرب كامتشاتكا الروسية

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 01:36 مساءً كتب شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.
وأفاد مركز البحوث الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في شبه جزيرة كامتشاتكا، أن مركز الزلزال كان على عمق 82.3 كيلومترًا، وعلى بعد 342 كيلومترًا من مدينة "بتروبافلوفسك- كامتشاتسكي".
يُذكر أن شبه جزيرة كامتشاتكا شهدت في 30 يوليو الماضي زلزلًا يعد الأقوى في المنطقة منذ عام 1952م.
هزة أرضية جديدة بقوة 5.7 تضرب كامتشاتكا الروسية

زلزال جزيرة كامتشاتكا

سبق وأعلنت السلطات في شبه جزيرة كامتشاتكا، الأسبوع الماضي رفع التحذير من تسونامي، بعد أكثر من 11 ساعة من زلزال بقوة 8,8 درجة ضرب ساحل المنطقة، مما استدعى إجلاء سكانها.
وقال وزير الطوارئ في المنطقة سيرغي ليبيديف على مواقع التواصل الاجتماعي "أعزائي سكان وزوار منطقة كامتشاتكا، رفع زملاؤنا في وزارة الطوارئ الحكومية التحذير من تسونامي".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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