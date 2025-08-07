دونالد ترامب: قد نفرض رسوما جمركية إضافية على الصين بسبب شرائها النفط الروسي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إدارته تخطط لفرض ​رسوم جمركية​ مرتفعة للغاية على الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، موضحاً أن هذه الرسوم قد تلامس نسبة 100%.

وفي مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي"، أشار ترامب إلى أن الرسوم الجمركية على واردات الأدوية ستبدأ بمعدلات منخفضة، لكنها سترتفع تدريجياً خلال فترة تتراوح بين عام وعام ونصف لتصل إلى 150%، وقد ترتفع لاحقًا إلى 250%، مؤكداً: "نريد أن تُصنّع الأدوية داخل الولايات المتحدة".

وتابع ترامب: قد نفرض رسوما جمركية إضافية على الصين بسبب شرائها النفط الروسي، وسترون الكثير من العقوبات الثانوية تفرض على الهند بسبب شرائها النفط الروسي.

اضاف "بدأنا المقابلات مع المرشحين لرئاسة الاحتياطي الاتحادي وقد اصبح عدد المرشحين ثلاثة وجميعهم من وول ستريت".

واوضح ترامب، إن هناك احتمالا كبيرا جدا أن نكون قد وصلنا إلى نهاية الطريق بشأن الحرب في أوكرانيا، وأن هناك فرصة جيدة لعقد اجتماع قريبا جدا ولم نحدد بعد موعدا للقاء بوتين.

وفي الشأن الإيراني، قال ترامب كان من الممكن أن تمتلك إيران سلاحا نوويا في غضون شهرين وربما أقل وتم القضاء على قدراتها النووية تماما.