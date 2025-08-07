زيارة تنسيقية لمدير تعاونية موظفي الدولة إلى وزارة التربية لبحث التقديمات والاستحقاقات التربوية

قام المدير العام لتعاونية موظّفي الدّولة نزيه حمود، في إطار التعاون المستمر بين التعاونية و​وزارة التربية والتعليم العالي​، وبالتنسيق مع المدير العام للتعليم الأساسي في الوزارة جورج داود، بجولة على وزارة التربية، في حضور الأستاذ المحاضر في كليّة الأركان في الجيش والجامعة اللّبنانيّة إياد سكرية.

استهل حمود زيارته بلقاء المدير العام للتربية فادي يرق، حيث تم التداول في سبل دعم الأسرة التربويّة وتطوير آليّات الإفادة من خدمات التعاونيّة.

ثمّ التقى المدير العام للتعليم الثانوي خالد فايد، تلاه اجتماع مع رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، قبل أن يختتم لقاءاته بلقاء مديرة الإدارة المشتركة في الوزارة سلام يونس.

وتمّ خلال الجولة، وفق بيان، "التداول في عدد من القضايا التربويّة والإداريّة، لا سيّما ما يتعلّق بتقديمات التعاونية الاستشفائيّة والمنح الدّراسيّة، وكيفيّة تطوير آليّات الاستفادة منها من قبل الأساتذة والموظّفين التربويّين".

وأكّد المجتمعون "أهميّة استمرار التعاون الوثيق بين الجانبين، بما يخدم الأسرة التربويّة، ويعزّز مناخ الاستقرار الاجتماعي والمهني للقطاع".