افادت معلومات للـ "Nbn" بان مجلس الوزراء يناقش الأهداف العامة في ورقة المبعوث الاميركي توم براك حول حصرية ​السلاح​، ووزراء الثنائي يفندون مخاطر بعض البنود الواردة فيها.

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـNbn: مجلس الوزراء يناقش الأهداف العامة في ورقة براك ووزراء الثنائي يفندون مخاطر بعض البنود الواردة فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.