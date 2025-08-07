الهيئة الناظمة لزراعة القنب عقدت اجتماعها الأول برعاية هاني: خطوة تؤسس لعمل مؤسسي منظم وفق القوانين

عقدت الهيئة الناظمة لزراعة القنب اجتماعها الجماعي الأول في مكتب وزير الزراعة نزار هاني، الذي كان له الدور المحوري في إنجاز ملف التعيينات ومواكبة هذا الاستحقاق الوطني الحساس، وذلك تقديرًا للدعم المباشر والتوجيه المسؤول من رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وفي خطوة تؤسس لانطلاقة العمل المؤسسي المنظم لزراعة القنب لأغراض صناعية وطبية.
وأكد الحاضرون"أهمية هذه الخطوة في سياق تنظيم هذا القطاع الحيوي وفقًا للقوانين المرعية، وبما يضمن حماية المصلحة الوطنية العليا ويعزز الثقة العامة بمسار التقنين والإدارة الرشيدة".
