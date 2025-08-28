البابا ليو يوجه "مناشدة قوية" للمجتمع الدولي لإنهاء الحرب في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - وجّه البابا ليو بابا الفاتيكان "مناشدة قوية" للمجتمع الدولي، اليوم الأربعاء، لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة الدائرة منذ ما يقرب من عامين، ودعا لوقف إطلاق نار دائم والإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال البابا في مقابلته العامة الأسبوعية في الفاتيكان: "أطلق مجددًا مناشدة قوية.. لتكون هناك نهاية للصراع في الأرض المقدسة الذي تسبب في الكثير من الفزع والدمار والموت".

وتابع قائلًا: "أناشد إطلاق سراح جميع الرهائن، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بأمان، والاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني".

المصدر : التلفزيون العربي