الخارجية الأمريكية: الاعتراف بدولة فلسطينية سيتسبب في مزيد من المشكلات

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اليوم الخميس 4 أيلول 2025، إن الولايات المتحدة أبلغت الدول الأخرى بأن الاعتراف بدولة فلسطينية سيتسبب في مزيد من المشكلات.

وأضاف روبيو من كيتو حيث التقى بنظيره الإكوادوري والرئيس دانيال نوبوا "أخبرنا جميع هذه الدول، قلنا لها جميعا، بأنها إذا اعترفت بدولة فلسطينية، فإن هذا كله مزيف وليس حقيقيا، إذا فعلتم هذا، فستحدثون مشكلات".

وتابع: "سيكون هناك رد فعل، وسيجعل من الصعب التوصل إلى وقف إطلاق النار، وقد يؤدي ذلك إلى هذا النوع من الإجراءات التي رأيتموها، أو على الأقل هذه المحاولات لهذه الإجراءات"، مضيفا أنه لن يبدي رأيه في مناقشة إسرائيل لضم الضفة الغربية، لكن ذلك ليس نهائيا.

المصدر : وكالات