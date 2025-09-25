الكشف عن مبادئ خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - عرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خطة أميركية جديدة لإنهاء الحرب على قطاع غزة ، خلال اجتماع جمعه بقادة عرب ومسلمين مساء الثلاثاء، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80 المنعقدة في نيويورك.

وأوضح ترامب أن الخطة تشمل "إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا تدريجيًا للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وإقامة نظام حكم جديد في غزة يقصي حركة حماس ".

كما نصت الخطة على "قوة أمنية تضم جنودًا من دول عربية وإسلامية، وتمويل عربي للإدارة الجديدة وإعادة إعمار القطاع، مع دور ما للسلطة الفلسطينية".

وجاء ذلك بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي والقناة الإسرائيلية 12 عن ثلاثة مصادر شاركت في الاجتماع أو أُحيطت علمًا بمضمونه. ووفقا للتقرير، فإن هذه هي المرة الأولى منذ تولي ترامب منصبه في كانون الثاني/ يناير الماضي يطرح فيها خطة أميركية متكاملة لإنهاء الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

مبادئ الخطة الأميركية:

إطلاق سراح جميع الرهائن.

وقف دائم لإطلاق النار.

انسحاب إسرائيلي تدريجي من قطاع غزة.

إقامة نظام حكم جديد في غزة من دون حركة حماس.

تشكيل قوة أمنية تضم جنودًا من دول عربية وإسلامية.

تمويل عربي للإدارة الجديدة وإعادة إعمار القطاع.

مشاركة للسلطة الفلسطينية في الترتيبات المقبلة.

ونقل أحد المشاركين عن ترامب قوله للقادة العرب إنه "من الضروري إنهاء الحرب بشكل عاجل"، مضيفًا أن استمرارها "يجعل إسرائيل أكثر عزلة في العالم مع مرور كل يوم". وأكدت المصادر أن ترامب ومستشاره في البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، طلبا دعم القادة العرب والمسلمين لخطة "اليوم التالي"، والالتزام بالمشاركة في تنفيذها.

وأوضح أحد المشاركين أن "العديد من المبادئ التي طُرحت هي نفسها التي عمل عليها صهر ترامب ومستشاره السابق، جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير".

بدورهم، قدم القادة العرب سلسلة من الشروط لدعم الخطة، شملت "التزام إسرائيل بعدم ضم أجزاء من الضفة الغربية أو قطاع غزة، وعدم احتلال مناطق في غزة أو إقامة مستوطنات فيها، ووقف الانتهاكات في المسجد الأقصى، وزيادة فورية للمساعدات الإنسانية إلى القطاع". وأكدت المصادر أن ترامب أوضح لهم أنه "لن يسمح لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية".

الشروط العربية والإسلامية لدعم الخطة الأميركية:

عدم ضم إسرائيل أي أجزاء من الضفة الغربية أو قطاع غزة.

عدم احتلال إسرائيل أي مناطق داخل غزة.

منع إقامة مستوطنات إسرائيلية في القطاع.

وقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

زيادة فورية في المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي ختام الاجتماع، عبّر القادة العرب والمسلمون عن دعمهم للمبادئ الأميركية، والتزامهم بأن يكونوا جزءًا من خطة "اليوم التالي". وقال مسؤول عربي شارك في الاجتماع: "الجميع خرجوا من اللقاء مفعمين بالأمل. للمرة الأولى شعرنا أن هناك خطة جدية مطروحة على الطاولة. الرئيس ترامب يريد إنهاء الحرب، وأن يكون هذا الفصل المروع خلفنا، وأن نتمكن من المضي نحو مستقبل أفضل في المنطقة".

وعُقد اليوم اجتماع متابعة ضم وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، والمبعوث الرئاسي للبيت الأبيض، ويتكوف، مع وزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن، لبحث سبل تحويل المبادئ التي عرضها ترامب إلى خطة أكثر تفصيلًا وقابلة للتنفيذ.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، مطلع بشكل عام على المبادئ الأميركية، وأن وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، أجرى محادثات مؤخرًا مع كوشنر وبلير حولها. ونقلت المصادر عن ترامب قوله للقادة العرب إن "الخطوة المقبلة ستكون عرض الخطة على نتنياهو في البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل للحصول على دعمه".

المصدر : وكالات