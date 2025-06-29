شكرا لقرائتكم خبر عن اجراء حوثي مفاجئ ومباغت للجميع! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت جماعة الحوثي الانقلابية، من جديد، جميع المراقبين المحليين والاقليميين والدوليين، بإجراء مباغت للولايات المتحدة الامريكية والكيان الاسرائيلي، لم يكن متوقعا عقب الحرب الايرانية الاسرائيلية. وأعلنت السبت (28 يونيو)، عن تنفيذ هجوم صاروخي على الكيان الاسرائيلي، ضمن اعلانها "استمرار عمليات الحصار البحري والحظر الجوي على الكيان اسنادا لقطاع غزة".

أكد هذا المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، يحيى سريع، في بيان، السبت (28 يونيو)، اعلن فيه "تنفيذ عملية نوعية على هدف حساس للعدو في بئر السبع بصاروخ ‘ذو الفقار‘ وحققت هدفها بنجاح". مضيفا: "وخلال الاسبوع الماضي، تم تنفيذ عمليات استهداف مواقع حساسة ومنشآت عسكرية للعدو الصهيوني في بئر السبع ويافا وحيفا تكللت بالنجاح".

وتابع سريع في بيان مصور، قائلا: إن "اليمن الوفي بشعبه الابي، وقيادته المؤمنة، وجيشه المجاهد، لن يتخلى عن تأدية واجباته الدينية والاخلاقية والانسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التداعيات". وأردف: إن قوات الجماعة "ستواصل بعون الله وبالتوكل عليه، عملياتها الاسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".



يتزامن الهجوم الحوثي الجديد، مع اعلان الكيان الاسرائيلي عن خطة حرب خاصة باليمن، وحديثه عن تصديه لهجمات جديدة تعرض لها من اليمن، لم تعلن عن تنفيذها أو تبنيها جماعة الحوثي، ما اعتبره مراقبون في ما وصفه مراقبون "التحرش لانفاذ خطة حربه على اليمن"، التي اعلن عنها وزير حرب الكيان، يسرائيل كاتس.



والثلاثاء (24 يونيو) أكد كيان الاحتلال الاسرائيلي، مجددا، اعداده خطة عسكرية جديدة، بشأن التعامل مع جماعة الحوثي الانقلابية، لانهاء تهديداتها المستمرة ومنعها عبور سفن الكيان والسفن المتجهة اليه عبر مضيق باب المندب والبحر الاحمر، وهجماتها على قواعد الكيان ومطاراته وموانئه ضمن اعلانها "اسناد غزة".

جاء هذا في اعلان لوزير حرب الكيان الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أكد فيه أنه "سيتم التعامل مع جماعة الحوثي في اليمن بنفس الحزم الذي واجهت به إيران". وقال: "أصدرت تعليمات مباشرة للجيش الإسرائيلي بوضع خطة عملياتية للتعامل مع التهديدات الحوثية، بما في ذلك استهداف صنعاء".

مضيفا في تصريح ادلى به ليل الاربعاء (25 يونيو)، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "سنتعامل مع صنعاء كما تعاملنا مع طهران". في إشارة الى الحرب بين الكيان الاسرائيلي وايران، التي استمرت 12 يوما، واستهدف فيها الكيان اغتيال قيادات ايران العسكرية وعلماء ومنشآت البرنامج النووي الايراني.

كما صدر بالتوازي، الثلاثاء (24 يونيو)، اعلانان عسكريان عن الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا، بشأن اليمن، وما سيشهده خلال الايام القادمة، جراء تهديدات الحوثيين حيال استمرار الكيان الاسرائيلي في العدوان والحصار المتواصلين على قطاع غزة، وارتكابه جرائم حرب الابادة بحق الفلسطينيين.