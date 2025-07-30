بيان من نيويورك تايمز: هذه الصورة ليست لطفل جائع في غزة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: نشرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها الأسبوع الماضي صورة صادمة لطفل يقال إنه يعاني من الجوع في غزة، وفيما بعد اتضح أن الصورة لطفل يعاني من بعض الأمراض التي تسببت في نحافته الشديدة، ولم يكن للجوع علاقة بذلك.

ويفيد بيان نيويورك تايمز الذي صدر قبل ساعات "مساء الثلاثاء"، بأن محمد زكريا - الصبي الغزاوي "الذي تم تشخيصه بسوء التغذية الحاد" والذي ظهر في الصورة في المقال - يعاني من "مشاكل صحية موجودة مسبقًا".

وقال متحدث باسم الصحيفة الأميركية في بيان :"نشرنا مؤخرًا قصة عن المدنيين الأكثر ضعفًا في غزة، بما في ذلك محمد زكريا، الذي يبلغ من العمر حوالي 18 شهرًا ويعاني من سوء التغذية الحاد".

وأضاف المتحدث: "لقد علمنا منذ ذلك الحين بمعلومات جديدة، بما في ذلك من المستشفى الذي عالجه وسجلاته الطبية، وقمنا بتحديث قصتنا لإضافة سياق حول مشاكله الصحية السابقة".

تمنح هذه التفاصيل الإضافية القراء فهمًا أكبر لموقفه."، فقد انتشرت صور الطفل الصارخة - التي ظهر فيها بوجه هزيل وعموده الفقري بارز من ظهره بينما كانت والدته تحمله - على نطاق واسع الأسبوع الماضي، حيث استخدمه الكثيرون كرمز للموت جوعاً في القطاع الفلسطيني الي تشن إسرائيل حرباً عليه.

وبعد أيام من نشر صحيفة نيويورك تايمز صور الطفل، أشارت مجموعة HonestReporting المؤيدة لإسرائيل في 27 يوليو (تموز) إلى أن شقيق الصبي الأكبر، يقف في الخلفية، ويبدو في حالة أفضل بكثير.

وأشارت الأم إلى أن ابنها يعاني من "اضطراب في العضلات" ويتلقى علاجًا متخصصًا بالتغذية والعلاج الطبيعي، وأشارت - في مقطع من برنامج على قناة CNN الأسبوع الماضي - إلى أن ابنها يمكنه "الجلوس منتصبًا".

وأفاد الصحفي المؤيد لإسرائيل، ديفيد كولير، الأسبوع الماضي أن الصبي الصغير يُعاني من "شلل دماغي، ونقص في الأكسجين، وُلد باضطراب وراثي خطير"، مستشهدًا بتقرير طبي صدر في مايو (أيار) 2025 من غزة.