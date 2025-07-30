السلطات الروسية أعلنت حالة الطوارئ في شمال جزر كوريل بعد التسونامي

أعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ في شمال جزر كوريل حيث اجتاح ​تسونامي​ مدينة ساحلية بعدما ضرب زلزال عنيف بقوة 8,8 درجات قبالة ساحل البلاد المطل على المحيط الهادئ. وقال حكومة منطقة ساخالين "أعلنت حالة الطوارئ في منطقة جزر كوريل الشمالية حيث وقع زلزال وتسونامي اليوم".

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