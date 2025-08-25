شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن السعودي يلقي القبض على 10 يمنيين بتهمة تهريب القات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأمن السعودي يلقي القبض على 10 يمنيين بتهمة تهريب القات

أعلنت السلطات الأمنية السعودية إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من نبتة القات المخدرة، وإلقاء القبض على 10 أشخاص يحملون الجنسية اليمنية، كانوا يحاولون إدخالها إلى الأراضي السعودية عبر الحدود.

وذكر بيان رسمي صادر عن الأمن أن دوريات حرس الحدود البرية في قطاع الدائر بمنطقة جازان تمكنت من ضبط المهربين، وعثرت بحوزتهم على 260 كيلوغرامًا من القات.

وأوضح البيان أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة التهريب والتصدي للمخالفين لأنظمة أمن الحدود.

وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم، حيث تم تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ومباشرة محاكمتهم.

وتؤكد هذه العملية على يقظة الأجهزة الأمنية في حماية حدود المملكة من أي أنشطة غير مشروعة تهدد الأمن الداخلي.