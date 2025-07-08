بالتزامن مع نجاح "فضفضت أوي".. نجوم ومشاهير يتجهون من الفن إلى عالم البودكاست

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 01:20 مساءً - يُحقق الفنان والمخرج معتز التوني حالياً نجاحاً جماهيرياً كبيراً ونسب مشاهدات عالية من خلال تجربته الفنية الجديدة التي يخوضها؛ وهي تقديم البرامج التلفزيونية لأول مرة في مسيرته الفنية والإخراجية، حيث يجلس التوني على مقعد المذيع، من خلال برنامج حواري لايت يحمل اسم "فضفضت أوي"، والذي كان من المُفترض عرضه خلال موسم رمضان 2025 ولكنه تم تأجيله بسبب ارتباطه هو وضيوف العمل بأعمالهم الدرامية الرمضانية، ويُعرض الآن من خلال منصة "WATCH IT"، لينضم بذلك معتز التوني إلى كتيبة المشاهير والنجوم الذين اتجهوا من الفن إلى عالم "البودكاست"، محاورين زملاءهم بالوسط الفني، والغوص في أعماق كواليس أعمالهم وأسرارهم الحياتية التي من الممكن أن تُقال لأول مرة؛ لتكون هناك مادة ثرية مرئية ومسموعة للجمهور الشغوف بالفن.

معتز التوني وأسرار تُكشف لأول مرة في "فضفضت أوي"

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أصالة مع عمرو أديب في "بيج تايم"

الذي بدأ عرض أولى حلقاته بدايةً من يوم 21 مايو الماضي؛ عبر منصة "WATCH IT"؛ يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، حيث يستضيف المخرجخلاله الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب في حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة، ومن أبرز ضيوفه منة شلبي، ماجد الكدواني، هشام ماجد، ميمي جمال، طه دسوقي، مصطفى أبو سريع، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد وآخرون، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.شاركت المطربة السورية أصالة مع الإعلامي عمرو أديب في تجربة البودكاست، من خلال ""؛ الذي عُرض خلال شهر رمضان 2024، وحقق نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدات عالية جداً، وعُرض على قنوات "إم بي سي 1، إم بي سي مصر".

وقد استضاف البرنامج عدداً كبيراً من نجوم الفن في الوطن العربي ومن لاعبي كرة القدم العالميين، ومن الضيوف ميسي، أحمد عز، ويل سميث، أنغام، شيرين عبد الوهاب، منى زكي، ياسمين صبري، نانسي عجرم، إليسا، محمد ممدوح، إسعاد يونس، محمد عبده، كريم عبدالعزيز، باسل الخياط، ماجد المهندس، يسرا، ماجد الكدواني، أحمد حلمي، جورج وسوف، كريم محمود عبدالعزيز، دنيا سمير غانم، نوال الكويتية، أحمد سعد، عمرو مصطفى، محمد حماقي وآخرون.

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"ليك لوك" مع عمر متولي

كما خاض الفنانتجربة تقديم البرامج، من خلال بودكاست ""؛ والذي قدم منه ثلاثة مواسم كانت بداية عرضها في رمضان 2023.

وقد استضاف عمر متولي خلال مواسم برنامجه مجموعة كبيرة من النجوم وهم: يسرا، أحمد الفشياوي، صلاح عبد الله، أكرم حسني، أوس أوس، ويزو، مصطفى خاطر، أحمد فهمي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الإعلامي محمود سعد، حنان مطاوع، باسم سمرة، فتحي عبد الوهاب وآخرون.

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"كلام عائلي" مع صدقي صخر

وكذلك انضم الفنانلكتيبة الفنانين الذين قرروا خوض تجربة تقديم البودكاست، وذلك من خلال برنامج يحمل اسم ""، يستضيف فيه عدداً كبيراً من زملائه بالوسط، منهم: الفنان أحمد داود، علا رشدي، حنان مطاوع، عمرو وهبة، أمير عيد، مريم الخشت، عمرو سلامة وزوجته مروة البرماوي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، هنادي مهنا، وغيرهم من النجوم.

"كلام عائلي"، بودكاست عائلي يستضيف نجوم الفن وشخصيات عامة ومتخصصين؛ ليدخلوا في حياتهم ويحكوا ما مروا به من حكايات عن العلاقات والأبناء والأصدقاء، وكيف أثّر ذلك على حياتهم وكوّن شخصياتهم وما يحاولون تحقيقه.

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عباس أبو الحسن في "حوارات مع عباس"

وعلى مدار أكثر من عامين، قدم الفنان عباس أبو الحسن بودكاست ""، الذي يحاور فيه نجوم وصُنّاع الفن، وكذلك أصحاب المواهب والكفاءات، كلّ في مجاله، والحديث معهم عن تجاربهم في الحياة؛ حيث قدّم عشرات الحلقات والتي حققت نجاحاً كبيراً عبْر منصات التواصل الاجتماعي.

وكشف عباس أبو الحسن عن أسباب خوضه تلك التجربة، عبْر منشور له في وقتٍ سابق على "فيسبوك"؛ حيث قال: "السبب إني بعمل بودكاست، هو أني بحاول أرد للمجتمع والحياة بعض أفضالها على شخصي المتواضع، بإني أقدر من خلال لقائي الأسبوعي مع ضيوفي، إني أحط في طريق الناس شخصيات مؤثرة واستثنائية لهم رحلة عظيمة في كل اتجاهات الحياة، ونغوص معاهم في دنيتهم".

علا رشدي تناقش مشاكل الأمهات في "وجهة نظر"

أما النجمة علا رشدي بالإضافة إلى حياتها الفنية، فهي متزوجة من الفنان أحمد داود وأم لطفلين هما ميلا وآدم، وكأي أم تواجه مشكلات كثيرة مع ابنيها، لكنها بدأت تبحث عن أنشطة تشغل بها ابنتها فصورت مقاطع فيديو لهما معاً، بعد ذلك أصبحت تصور حياتهم اليومية في المنزل بمقاطع قصيرة عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" والتي لاقت صدى كبيراً من المتابعين.

فطورت علا الفكرة إلى بودكاست يحمل اسم "وجهة نظر" على يوتيوب، وهو سلسلة حلقات واقعية عن أم تواجه بشكل يومي صعوبات الأمومة المختلفة، تشارك أفكارها ومشاعرها وتستمع لآراء أولياء الأمور والأطفال والمتخصصين في مواضيع مختلفة كل حلقة، وتشير دائماً علا إلى أن الحلقات تفاعلية، قائلة: "هاستنى ردود أفعالكم ونصايحكم وأفكاركم".

وتتميز الحلقات بالطابع الكوميدي والدرامي معاً في أسلوب عرضها للمشاكل التي تواجهها في محاولة تربية ابنتها وابنها وتعرض كل وجهات النظر، ومن أبرز النجوم الذين استضافتهم؛ منى زكي، نسرين أمين، بسمة، لقاء الخميسي؛ بالإضافة إلى تقديم حلقة عن الآباء استضافت من خلالها زوجها أحمد داود.

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