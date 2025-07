جوني ديب يتواجد في لندن لحضور عرض فيلم Modi: Three Days on the Wing of Madness

تفاصيل حضور جوني ديب عرض أحدث أفلامه في لندن

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يوليو 2025 11:51 مساءً - حرص النجم العالميعلى حضور العرض الأول لفيلمه الأخير Modi: Three Days on the Wing of Madness في المملكة المتحدة، والذي عاد من خلاله إلى عالم الإخراج بعد غياب 20 عام.وقد ظهر النجم العالمي جوني ديب البالغ من العمر 62 عامًا على السجادة الحمراء الخاصة بعرض الفيلم في لندن يوم الثلاثاء الماضي 8 يوليو، مرتديًا نظارته الشمسية المميزة ووشاحه، وبنطالًا وسترة سوداء اللون.ويعد فيلم Modi: Three Days on the Wing of Madness هو أول فيلم يُخرجهمنذ أكثر من 20 عامًا، حيث كان آخر فيلم أخرجه هو فيلم "The brave" عام 1997.ويأتي فيلم "Modi: Three Days on the Wing of Madness" مُقتبس من مسرحية دينيس ماكنتاير عن الرسام الإيطالي أميديو موديلياني، ويُجسّد ريكاردو سكامارسيو شخصية الفنان الذي يحمل الفيلم اسمه، بينما يُشارك في بطولة الفيلم النجم آل باتشينو والذي يُجسد شخصية جامع الأعمال الفنية موريس جانجنات، كما يُشارك ببطولة الفيلم أيضًا كل من ستيفن غراهام، أنتونيا ديسبلات.

يُذكر أن النجم العالميكان قد أجرى تغيراً بارزًا في ملامحه أثناء تصويره أحدث أعماله السينمائية والتي يعود من خلالها للجمهور بعد Jeanne du Barry لعام 2023 كممثل، وModi: Three Days on the Wing of Madness كمخرج.وبمظهرٍ غير مألوف انتشرت عبر السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية في أبريل الماضي الصورة الأولى لجوني ديب في فيلمه القادم Day Drinker، والذي يجمعه بالنجمة الإسبانية بينيلوب كروز، حيث ظهر ديب بشعرٍ فضي ولحية بيضاء، وظهر في الصورة وهو يشرب مشروباً في يده، ويبدو وكأنه يخشى الظهور في الكاميرا.ويُجسد النجم البالغ من العمر 61 عاماً، دور ضيف "غامض"، حيث تدور قصة الفيلم حول نادلة في سفينة سياحية تلتقي بشخص غامض، ليجد كلاهما نفسيهما متورطين في خبايا إجرامية، ومرتبطين بطرق غير متوقعة.فيما يضم طاقم عمل فيلم "Day Drinker" أيضاً مانو ريوس، آرون بايبر، خوان دييغو بوتو، أنيكا بويل، والفيلم من إخراج مارك ويب، لصالح شركة Lionsgate.