نادية الجندي في أحدث جلسة تصوير وهي مستلقية على سيارة حمراء.. بدت بإطلالة شبابية تخطف الأنظار

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يوليو 2025 11:58 مساءً - نشرت الفنانة نادية الجندي عبر حسابها على إنستغرام مجموعة صور أبرزت جمالها وأناقتها حيث بدت مشرقة واتسمت إطلالتها بالشبابية النابضة بالحيوية. وشاركت نادية الجندي متابعيها وجمهورها لقطات منوعة عدّة منها صورتان وهي مستلقية على سيارة حمراء سبور وصورتين أخريين وهي على سلالم الفندق وصورًا أخرى أمام حديقة من الورود الملونة. وطبعت ابتسامتها المشرقة جميع الصور التي التقطت أثناء تواجدها في لبنان حيث علقت على الصور: "مساء الورد عليكم جميعاً من لبنان الحبيبة". ووضعت رمزي القلب والوردة".

نادية الجندي بإطلالة لافتة باللون الأبيض

بفستان أبيض قصير وقبعة بيضاء وحذاء رياضي باللون الأبيض ونظارات شمسية، أطلت الفنانة نادية الجندي من لبنان الذي وصفته بـ"لبنان الحبيب" بـ لوك شبابي جميل خطف أنظار متابعيها الذين أثنوا على محافظتها باستمرار على جمالها ورشاقتها بالاضافة لابتسامتها الدائمة التي تعكس جمالها من جهة وروحها الجميلة.

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وقد لقيت هذه الصور العديد من التعليقات والإعجاب من جمهور الفنانة نادية الجندي ومتابعيها ومن عدد من الفنانين حيث علقت الفنانة بدرية طلبة على الصور "الطعامة واللذاذة"، فردت عليها الفنانة نادية الجندي قائلة: "حبيبتي وحشتيني". فيما وضعت كل من الفنانتين غادة عبد الرازق وداليا البحيري رمز القلب الأحمر، فردت الفنانة نادية الجندي على تعليق كل منهما بعبارة "حبيبتي"، وغيرها من التعليقات التي أثنت على إطلالة الفنانة نادية الجندي والعديد من الإعحاب على الصورة منها من الفنانة منة شلبي والفنان معتصم النهار وغيرهما.

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تكريم نادية الجندي في مهرجان الزمن الجميل

وكانت الفنانة نادية الجندي قد كُرمت مؤخرًا في لبنان في مهرجان الزمن الجميل لمؤسسه هراتش ساغبازاريان عن فيلمها الشهير "الباطنية". وأبدت سعادتها بالتكريم من المهرجان على هذا الفيلم الذي تم اختياره كواحد من أهم الأفلام في تاريخ السينما العربية. ونشرت عبر حسابها على إنستغرام فيديو من حفل التكريم. وجاء في الكلمة التي ألقتها نادية الجندي على المسرح بعد تكريمها:" أن يكرّم عمل بعد مرور كل هذه السنوات فهذا دليل على أمر واحد فقط أن الفن الجيد يعيش في وجدان الناس مهما طال الزمن. أشكر الدكتور هراتش ولجنة التحكيم أنها قررت للمرة الأولى تكريم فيلم لأنه فعلًا لا يوجد مقولة أن أحدًا يقدم فنًا رديئًا ويقول إن الجمهور عايز كده لا الجمهور مش عايز كده الجمهور يفهم ويشعر بالعمل الجاد".

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